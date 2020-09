Donald Trump negó que tuviera deudas impositivas: “Son informaciones falsas, totalmente inventadas”

Donald Trump (Reuters)

El mandatario republicano desmintió rápidamente la publicación del The New York Times que asegura que solo pagó 750 dólares en impuestos federales en 2016, el año en que ganó las elecciones presidenciales. “Son informaciones falsas, totalmente inventadas”, afirmó durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. “He pagado mucho, y también he pagado muchos impuestos sobre la renta a nivel del estado, el estado de Nueva York cobra muchos impuestos”, añadió.

Las declaraciones de impuestos del ex magnate inmobiliario están en el centro de una batalla legal, ya que Trump siempre se ha negado a publicarlas como suele hacer el presidente de Estados Unidos.

“The New York Times ha obtenido información fiscal durante más de veinte años sobre el señor Trump y los cientos de empresas que componen su grupo, incluida información detallada sobre sus primeros dos años en el cargo. Esto no incluye sus declaraciones de ingresos personales de 2018 y 2019”, afirmó el diario que, además, prometió nuevas revelaciones en los próximos días.

“No ha pagado ningún impuesto sobre la renta en diez de los quince años anteriores, en gran parte porque ha informado más pérdidas que ganancias”, aseguró.

Según el NYT, Trump logró minimizar su declaración de impuestos reportando fuertes pérdidas en su imperio empresarial. The Times afirma que el mandatario presentó 47,4 millones de dólares en pérdidas en 2018, pese a reportar ganancias de al menos 434,9 millones de dólares en un informe financiero este año.

El presidente también tiene pendiente desde hace una década una batalla con el IRS, que ha cuestionado la legitimidad de un reembolso de 72,9 millones de dólares que reclamó y recibió de esa institución después de haber declarado enormes pérdidas. Un fallo adverso en ese litigio podría costarle más de 100 millones de dólares, siempre según The New York Times.

En su respuesta, Trump afirmó que el IRS lo “trata muy mal” y explicó que sus impuestos están siendo auditados por esa organización y prometió que los hará públicos una vez concluya ese proceso.

“ Todo será revelado, después de que finalice la auditoría. Ellos (los funcionarios del IRS) están haciendo su evaluación, hemos estado negociando durante mucho tiempo, están siendo auditados, la historia es totalmente falsa”, afirmó el repubicano, quien añadió: “Estoy deseando publicarlos, estoy deseando hacer público eso y mucho más”.

Asimismo, uno de los abogados de la Organización Trump, Alan Garten, dijo que “la mayoría, si no todos, los hechos parecen ser inexactos” y reclamó al diario la entrega de los documentos en los que se basa el artículo, que no se han hecho públicos.

