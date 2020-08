Quién es Jack Schlossberg, el último nieto de JFK que participó de la Convención Nacional Demócrata

Caroline Kennedy y Jack Schlossberg durante su discurso en la Convención Demócrata. (Democratic National Convention via AP)

Caroline Kennedy y Jack Schlossberg, hija y nieto del presidente John F. Kennedy, participaron de la segunda jornada de la Convención Nacional Demócrata el martes.

Kennedy comenzó su discurso señalando que su padre aceptó la nominación demócrata hace 60 años, pero que algunas cosas no han cambiado. “El valor, la unidad y el patriotismo son tan importantes hoy como lo fueron en 1960”, dijo.

La ex embajadora en Japón contó su historia con Biden y recordó cuando lo recomendó como candidato a vicepresidente de Barack Obama en 2008. Años más tarde, todavía confía en su liderazgo.

“En esta elección, nuestro futuro está en la boleta. Para mi generación, definirá el resto de nuestras vidas. Necesitamos abordar el cambio climático, tenemos que poner fin a la injusticia racial sistémica. Necesitamos que la atención médica esté disponible para todos”. Dijo. “Depende de nosotros. Hagámoslo. Elijamos a Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos”.

Quién es Jack Schlossberg

Schlossberg es el tercer hijo del autor y diseñador Edwin Schlossberg y Caroline Kennedy, la unica hija sobreviviente del ex presidente John F. Kennedy y Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis.

Schlossberg estudió en la prestigiosa Collegiate School en el Upper West Side de Manhattan. Luego ingresó a la universidad de Yale y luego asistió Harvard, donde obtuvo un doctorado en derecho y un MBA.

Sobre el legado de su abuelo en Harvard, Jack dijo en un entrevista : “Mis restaurantes favoritos están en JFK Street, así que definitivamente lo noto. Es una lección de humildad. No puedo fingir que no está aquí cuando estoy en Harvard. Los primeros días me sentí un poco raro, pero ahora no lo pienso tanto“.

Se dice que el joven tiene un parecido con su difunto tío, John F. Kennedy Jr., quien falleció en 1999 en un accidente de avión. Al igual que su tío, Schlossberg ha incursionado en los medios de comunicación y ha escrito artículos para diarios y revistas como The Washington Post, The New York Times, Time y The Cut de la revista New York.

Schlossberg tiene una fuerte presencia en redes sociales, donde mezcla la política con el humor. En algunos videos canta canciones de pop de moda o hace chistes.

Por otra parte, los demócratas confirmaron este martes a Joe Biden como candidato a la Presidencia de Estados Unidos, de cara a los comicios del próximo del 3 de noviembre, en una votación que transcurrió de manera telemática debido a la pandemia de coronavirus. En un resultado más que previsible, la candidatura del que fuera el vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) fue oficializada con el apoyo de 3.558 delegados frente a los 1.151 que obtuvo su rival en las primarias, el senador izquierdista Bernie Sanders.

