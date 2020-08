Barack Obama, Hillary Clinton y Kamala Harris liderarán la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata

Foto: REUTERS/Brian Snyder

Tres figuras históricas del partido demócrata encabezarán en la noche del miércoles la tercera jornada de la Convención Nacional: Barack Obama, el primer presidente afroamericano de la historia; Hillary Clinton, la primera mujer en ser candidata a jefe de Estado en el país; y Kamala Harris, la primera mujer afroamericana en integrar una fórmula presidencial.

Todos ellos continuarán enfatizando el mensaje central del partido de cara a los comicios del 3 de noviembre: la necesidad de salir a votar para desbancar a Donald Trump de la Casa Blanca.

Obama, quien brindará el último discurso de la noche, asegurará que “la democracia del país estará en juego” en los próximos comicios. Según se desprende de pasajes de su discurso que han tomado estado público, dirá que Trump “no ha mostrado interés en hacer el trabajo necesario” y que ha “tratado la presidencia como solo otro reality show que puede usar para recibir la atención que tanto desea”.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante el funeral del congresista John Lewis, en la Iglesia Bautista Ebeneezer, en Atlanta, Georgia, EEUU. Julio 30, 2020. Alyssa Pointer/vía REUTERS

Desde el museo de la revolución estadounidense, en la ciudad de Filadelfia, el ex mandatario (2009-2017) dirá que como consecuencia de la elección, “Estados Unidos mostró sus peores impulsos, socavó su reputación global y sus instituciones democráticas como nunca antes”.

Clinton, quien perdió en las elecciones del 2016 contra Trump pese a haberse hecho con el voto popular, urgirá a los votantes a acudir a las urnas aún si están convencidos de que Biden se alzará con la victoria.

Para fundamentar su pedido, la ex secretaria de Estado indicará que un factor de su derrota en los comicios fue precisamente ese: que personas no votaran porque daban su victoria por sentado.

“A lo largo de cuatro años, distintas personas me han dicho ‘no me había dado cuenta de lo peligroso que era', o ‘desearía poder volver en el tiempo y tomar una decisión distinta'. O peor, ‘debería haber votado'. Bueno, esta no puede ser una elección de la misma naturaleza”, dirá.

La ex secretaria de Estado, Hillary Clinton. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Por su parte, Kamala Harris hablará desde el estado de Delaware, estado en el que vive Biden y donde su campaña tiene el cuartel general. La senadora de California, que aceptará oficialmente su nominación, “presentará una visión para una nación más inclusiva en la que todos sean bienvenidos y tengan iguales oportunidades ante la ley”, indicó uno de sus asesores a CNN.

También remarcará la necesidad de elegir a Biden, presentando a su compañero de fórmula como un líder único para este momento” y marcando un claro contraste con Donald Trump, a quien volverá a criticar con énfasis.

La aspirante a la nominación demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos Kamala Harris hablando ante periodistas después de recibir un informe sobre la pandemia del coronavirus elaborado por expertos en salud pública durante un evento de campaña en Wilmington, Delaware, Estados Unidos. 13 de agosto, 2020. REUTERS/Carlos Barria

Además de las mencionadas figuras hablarán Nancy Pelosi, la presidente de la Cámara de Representantes y líder demócrata en el Congreso; la senadora progresista Elizabeth Warren, exrival de Biden en las primarias; y la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, una de las figuras hispanas más prominentes de Estados Unidos.

Biden fue nominado oficialmente por el partido en la segunda jornada de la Convención, luego de la tradicional ceremonia en la que los delegados del partido le confirieran su apoyo.

“Muchas, muchas gracias desde el fondo de mi corazón. Gracias a todos. Significa mucho para mí y mi familia”, dijo Biden, de 77 años, tras la colorida votación nominal en la que todos los estados y territorios del país mostraron en mensajes ‘online’ su diversidad geográfica y cultural, una secuencia muy comentada en redes sociales.

El evento terminará el jueves, cuando Biden acepte oficialmente su nominación. De esa manera comenzará el último tramo de la campaña presidencial, que incluirá a su vez tres debates contra el candidato republicano.

