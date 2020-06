George Bush pidió “empatía” para los manifestantes: “Los que intentan silenciar las voces no entienden a EEUU”

George Bush (AP/archivo)

El ex presidente estadounidense George W. Bush abogó este martes por la “empatía” como respuesta a las protestas raciales que han sacudido el país en la última semana y consideró que es hora de que Estados Unidos examine sus “trágicos fracasos”.

En una declaración, Bush, aseguró que junto a su esposa, Laura, han estado “angustiados por la brutal asfixia de George Floyd”, el hombre de raza negra que falleció el pasado 25 de mayo a manos de un policía blanco, pero también “perturbados por la injusticia y el miedo que asfixian” el país.

“Es hora de que escuchemos. Es hora de que Estados Unidos examine nuestros trágicos fracasos, y mientras lo hacemos, también veremos algunas de nuestras fortalezas”, señaló el ex líder republicano. “La única manera de realmente vernos es escuchar las voces de tanta gente que esté sufriendo y en duelo. Aquellos que buscan silenciar esas voces no entienden el significado de Estados Unidos, o cómo se convierte en un lugar mejor”.

El que fuera el 43º presidente de Estados Unidos consideró que "sigue siendo un fracaso sorprendente que muchos afroamericanos", especialmente jóvenes," sean acosados y amenazados en su propio país".

Pero a la vez destacó como una fortaleza que los manifestantes, "protegidos por fuerzas del orden responsables, marchen por un futuro mejor", en lo que pareció un guiño a las movilizaciones de los últimos días.

El ex mandatario puntualizó que “el saqueo no es liberación, y la destrucción no es progreso”, pero indicó que la paz duradera “requiere de una justicia verdaderamente igualitaria”.

“El Estado de Derecho depende en última instancia de la equidad y la legitimidad del sistema legal. Y lograr justicia para todos es el deber de todos”, agregó Bush, al asegurar que se sirve mejor a los vecinos cuando se trata de entender su experiencia.

“Amamos a nuestros vecinos como a nosotros mismos cuando los tratamos como iguales, tanto en protección como en compasión. Hay una mejor manera: la empatía, el compromiso compartido, la acción audaz y una paz enraizada en la justicia”, planteó el ex gobernante.

Este lunes, Trump anunció el despliegue de “miles y miles de soldados fuertemente armados” en Washington, en respuesta a las protestas que ocurridas en la capital estadounidense y que han derivado en desórdenes y destrozos de distintas vidrieras. Trump igualmente se ha declarado dispuesto a desplegar al Ejército en las ciudades y estados que se nieguen a “tomar las medidas necesarias” para defender “la vida y la propiedad de sus residentes”.

En su mensaje, Bush apuntó que “el mayor desafío de Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo unir a personas de orígenes muy diferentes en una sola nación de justicia y oportunidad”.

De igual forma, consideró que las respuestas a los problemas del país "se encuentran viviendo de acuerdo con los ideales estadounidenses -la verdad fundamental de que todos los seres humanos son creados iguales y dotados por Dios de ciertos derechos".

