Joe Biden, a un locutor afroamericano: “Si tienes un problema decidiendo si estás conmigo o con Trump, no eres negro”

El virtual candidato demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre, Joe Biden, se vio envuelto en una controversia este viernes cuando, en una entrevista con el programa radial “The Breakfast Club”, le dijo al conductor Charlamagne Tha God –un popular locutor afroamericano- que “no era negro” si no estaba decidido a votar por él en detrimento del presidente Donald Trump. Horas después se disculpó por el comentario.

La frase tuvo lugar luego de que el conductor presionara al ex Vicepresidente con preguntas incisivas durante varios minutos. En el medio de la conversación, el locutor cuestionó el historial del demócrata en asuntos raciales.

En la entrevista, el locutor consultó a Biden si tenía en mente alguna mujer afroamericana como posible candidata a vicepresidente, considerando que en el último debate demócrata el candidato se había comprometido a que el segundo lugar de su boleta fuera ocupado por una mujer.

Mientras Biden respondía que tenía a varias en su radar -entre ellas, posiblemente la senadora por California Kamala Harris y la ex candidata a gobernadora de Georgia, Stacey Abrams- un asistente de la campaña lo interrumpió para decirle que tenía que terminar la entrevista.

Ante esa situación, el locutor remarcó que aún tenía preguntas por hacer, a lo que Biden respondió: “Si tienes un problema decidiendo si estás conmigo o con Trump, entonces no eres negro”.

La críticas no tardaron en llegar. Los hashtags #BidenIsARacist (Biden es un racista) y #AintBlack (no eres negro) se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. La campaña de Biden por el momento no ha salido a dar explicaciones, pero varios defensores del ex Vicepresidente de Barack Obama aseguran en las redes que se trató de un chiste de mal gusto y no de una declaración racista. El video editado de la desafortunada frase de Biden se ha vuelto viral.

La crítica no solamente pasa por el uso de la palabra negro, que en Estados Unidos es considerada controversial, sino por el dar por descontado que esta comunidad está apoyándolo. Además, muchos destacaron que en su declaración está implícito que no hay individualidad y diferencias entre los más de 37 millones de afro-americanos que residen en el país.

Horas después, y luego de enfrentar numerosas críticas, el candidato pidió disculpas por sus comentarios en una llamada con la llamada “Cámara negra”, una organización dedicada a abogar por los intereses de la población afroamericana. “No debería haber sido tan arrogante”, dijo.

Desde el comienzo de la primaria, Biden ha tenido que defenderse varias veces ante la comunidad afro-americana porque tiempo atrás declaró como un logro que al comienzo de su carrera en el Senado había desarrollado una buena relación laboral con políticos segregacionistas.

En los debates entre precandidatos demócratas, Biden fue muy atacado por esa declaración, especialmente por Amy Klobuchar, quien entonces era una de sus contendientes y ahora se perfila como una posible compañera de fórmula.

Y estas no son las primeras declaraciones controversiales hacia la comunidad afro-americana. En la campaña de 2012, durante un discurso dijo que si los votantes de esa comunidad elegían a los republicanos “sería como ponerse cadenas nuevamente”.

No obstante, es un hecho que Biden goza de un amplio apoyo por parte de la comunidad afroamericana. El demográfico ha sido vital para él durante las primarias.

De hecho, fueron las elecciones en ese estado, de clara mayoría afroamericana, las que le permitieron dar vuelta lo que hasta el momento venía siendo una débil campaña presidencial, considerando que había estado lejos de la cima en los comicios de Iowa, New Hampshire y Nevada.

Su victoria en Carolina del Sur catalizó una ola de abandonos por parte de los contendientes más moderados del partido, quienes luego le brindaron su apoyo. Ello resultó esencial para que Biden pudiera luego imponerse sobre el candidato progresista Bernie Sanders en futuras elecciones, y sobre todo el “Súper Martes”, cuando logró una ventaja que luego probaría ser irremontable.

Tradicionalmente, el voto afro acompaña al partido demócrata de manera masiva. Pero eso no implica que no sea un segmento siempre disputado, sobre todo en los estados del sur que pueden llegar a jugar un rol predominante en las elecciones del tres de noviembre.

