Donald Trump pidió la reapertura de los templos este fin de semana: “Si los gobernadores no lo hacen, pasaré por encima de ellos”

Donald Trump. Foto: REUTERS/Leah Millis

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, designó este viernes a todos los templos como proveedores de servicios “esenciales” y llamó a los gobernadores a permitir su apertura este fin de semana. De no hacerlo, aseguró, “pasará por encima de ellos”.

“Algunos gobernadores consideraron esenciales a negocios que venden alcohol y clínicas que proveen abortos pero dejaron afuera los templos. Eso no está bien. Estoy corrigiendo esta injusticia y las estoy designando como esenciales. Llamo a los gobernadores a hacerlo ahora mismo. Si tienen alguna pregunta, me tendrán que llamar, pero no tendrán éxito”, indicó en un mensaje en la Casa Blanca.

Y agregó: “Son lugares que mantienen unida a nuestra sociedad y a nuestra población. La gente lo está demandando. Muchos millones de estadounidenses consideran su fe como parte central de sus vidas. Sacerdotes, rabinos e imanes, así como líderes de otras congregaciones, se asegurarán de que todos estén seguros mientras se reúnen para rezar. Los conozco bien. Aman a sus congregaciones. No quieren que nada malo le pase a ellos o a nadie. Los gobernadores deben hacer lo correcto y permitir que abran este fin de semana. Si no lo hacen, los pasaré por encima. Estados Unidos necesita más oración, no menos”.

El Presidente luego se retiró sin contestar preguntas. Tampoco especificó si la Casa Blanca tiene un plan específico para garantizar el cumplimiento de la orden.

Su lugar fue ocupado por la secretaria de Prensa, Kayleigh McEnany. Consultada acerca de la autoridad que invocaría el Presidente en caso de asegurar la reapertura de los templos, la funcionaria indicó que “alentaría enfáticamente a los gobernadores a que lo hagan”. “Es seguro reabrir los templos siempre y cuando sigan nuestros líneamientos”, agregó.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany. Foto: REUTERS/Leah Millis

La reapertura de los templos ha sido un asunto particularmente contencioso desde que los distintos estados impusieran sus respectivas cuarentenas. Desde entonces, el gobierno federal ha abogado por que este fuera el caso y ha apoyado a quienes lo han hecho en el ámbito legal.

Cuando una iglesia en Mississippi fue penalizada por realizar servicios a los que se podía asistir en auto, el procurador general William Barr publicó un comunicado en el que aseguró que “aún en tiempos de emergencia, cuando se imponen restricciones razonables y temporarias sobre los derechos, la Primera Enmienda y las leyes estatutarias prohiben las discriminación en contra de instituciones religiosas y sus congregaciones”.

Abogados del departamento de Justicia también escribieron una carta al gobernador de California, Gavin Newsom, criticando el período de tiempo delineado para la reapertura de los templos en el estado.

Esta postura también se vio ilustrada en la publicación de las últimas directrices del Centro de Control de Enfermedades del país, el cual omitió incluir una sección respectiva a ellos. Según reportó AP, las recomendaciones para ellas delineadas en el borrador habían generado rechazo en la Casa Blanca.

No obstante, esta semana el mismo organismo sanitario publicó un reporte sobre un brote que tuvo lugar en marzo en una iglesia rural de Arkansas. De las 95 personas que asistieron entre el 6 y el 11 de marzo, indicó el documento, 35 contrajeron el nuevo coronavirus y tres terminaron muriendo. E investigadores determinaron que otras 26 personas que habían estado en contacto con miembros de la congregación también dieron positivo. Y una de ellas falleció.

Según reportó The New York Times, otras iglesias que también reabrieron sus puertas de manera reciente debieron volver a cerrar luego de registrar brotes. Citó como ejemplos al Tabernáculo Baptista Catoosa, en el estado de Georgia, y a la Iglesia del Santo Fantasma Católico, en la ciudad texana de Houston.

No obstante, hay estados que, en línea con las progresivas reaperturas que están encarando, han permitido algún tipo de reunión religiosa. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, autorizó esta semana la reunión de hasta 10 personas siempre y cuando todos usen mascarillas y mantengan una distancia social apropiada. “Entiendo su deseo de volver a realizar ceremonias religiosas lo antes posible”, dijo Cuomo al respecto.

