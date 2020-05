El gobernador Ron De Santis habilitó la apertura de tiendas comerciales en el sur de Florida a partir del próximo lunes

El gobernador de Florida Ron DeSantis habla durante una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones de Miami Beach sobre la construcción de un hospital de campo para coronavirus dentro de las instalaciones, en medio del brote de la enfermedad coronavirus (COVID-19), en Miami Beach, Florida, EEUU 8 de abril de 2020. Al Diaz/Pool vía REUTERS/Archivos

El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, anunció este jueves que los condados sureños de Miami-Dade y Broward podrán reabrir sus tiendas comerciales a partir del próximo lunes.

En una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de los alcaldes de ambas jurisdicciones -Carlos Gimenez de Miami-Dade y Dale Holness de Broward- el mandatario indicó que su decisión responde a tendencias positivas observadas durante los últimos días.

“Entendimos que tenemos la responsabilidad de tomar los próximos pasos con un enfoque inteligente, gradual y basado en la seguridad”, indicó DeSantis durante su mensaje.

“Han hecho progreso en lo que respecta a lidiar con la epidemia. Si ven las cifras y el porcentaje de nuevos individuos que dan positivo en Miami-Dade, es mucho menor en los últimos 10 días que los registrados a principios de abril”, agregó.

Todos los otros condados del estado sureño habían comenzado con la primera fase de reapertura de sus economías la semana anterior.

Según el plan presentado por Gimenez, los restaurantes y locales comerciales podrán operar al 50 por ciento de su capacidad. En público se requerirá que las personas usen mascarillas y mantengan una distancia de al menos dos metros entre ellas.

Las playas de Miami-Dade, no obsante, permanecerán cerradas, lo mismo que spas, gimnasios, bares, cines, salones de tatuajes, de masajes y de bowling.

Los planes de Broward no son idénticos: Holness planea permitir la reapertura de gimnasios en complejos de edificios privados. No obstante, ambos sí se manejarán en simultáneo en lo que respecta a las playas. "Si abrimos una sección de la playa y otra permanece cerrada, entonces atraeremos una multitud y volveremos a la situación en la que no queremos estar”, expresó el mandatario de Broward.

No obstante, según consignó NBC ciudades como Miami, Miami Beach y Doral están coordinando una reapertura más lenta que la establecida en los lineamientos del condado. Durante una confrencia de prensa virtual, el alcalde de Miami, Francis Suarez, dijo que las ciudades reabrirían sus comercios y algunos parques el 20 de mayo, mientras que los restaurantes lo harían a partir del 27 de ese mes.

Noticia en desarrollo...