La doctora Sabra Klein, de la Escuela de Salud Pública de la Johns Hopkins University, explica que esto no necesariamente responde a un fenómeno cronológico, sino que existe algún componente más biológico o genético. “Vemos este sesgo a lo largo del curso de la vida. Los hombres mayores todavía se ven afectados de manera desproporcionada, y eso me sugiere que tiene que ser algo genético, o algo más, que no sea solo hormonal. El estrógeno tiene propiedades inmunomoduladoras, no me malinterpretes. Se podría obtener un efecto beneficioso tanto en hombres como en mujeres. Pero si las mujeres se recuperan mejor a los 93 años, dudo que sean hormonas”.