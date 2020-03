La campaña del Senador por Vermont, Sanders, le había dicho a The New York Times que su candidato estaba preparado para debatir nuevamente contra Biden si el Comité Demócrata seguía adelante con la organización del debate del próximo mes –paralizada por ahora por la crisis del coronavirus-. De esta manera, los allegados a Sanders desestimaban los crecientes rumores de que el septuagenario pensaba bajarse de la contienda considerando que Biden le saca casi 300 delegados de ventaja (por el momento Biden tiene 1153 contra 861 delegados obtenidos por Sanders), y que con el coronavirus la campaña cambió tanto que muchos consideran que no hay lugar para dos pre-candidatos. Pero evidentemente Sanders no piensa lo mismo y por ahora tiene planes a largo plazo.