Desde que el 1 de Marzo se anunció el primer caso en el estado, Nueva York hace los posible para hacer frente al coronavirus. Las escuelas públicas fueron cerradas, como anunció el gobernador Andrew M. Cuomo. Mientras el que el alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, ordenó cerrar discotecas, cines, teatros y salas de conciertos; además, restaurantes, bares y cafeterías, que solo podrán ofrecer servicio de delivery y take out. Desde este martes a las 9 de la mañana la medida se hará efectiva. “Esta no es una decisión que tomé a la ligera”, dijo.