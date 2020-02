El ex alcalde de la ciudad de Nueva York, que lanzó su campaña presidencial en noviembre, aparecerá en el debate del miércoles en Las Vegas junto con el ex vicepresidente Joe Biden (cuya pérdida de votos benefició en buena medida a Bloomberg), los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Amy Klobuchar y el ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. El multimillonario y filántropo Tom Steyer aún espera calificar.