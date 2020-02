Después de que a finales de enero se diera a conocer que Hemisphere Media Group Inc. se había retirado de la subasta de la importante compañía de medios en habla hispana, Univision Communications Inc., fuentes familiarizadas con el tema reportaron que el grupo conformado por Searchlight Capital y Wade Davis, quien es un ex director financiero de Viacom, sigue en conversaciones para adquirir esta empresa.