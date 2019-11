La recepción del público fue mixta. Si bien no se repitieron los duros abucheos que pronunció la multitud cuando asistió a un juego de la Serie Mundial de Béisbol el fin de semana pasado, fue objeto de fuertes abucheos. No obstante, muchos fanáticos de las artes marciales aplaudieron y vitorearon cuando el mandatario se sentó a unos cuatro metros de la jaula. Su imagen no fue transmitida por las pantallas del lugar.