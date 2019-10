"La revuelta popular trasciende las comunidades y regiones. Y la clase política en su conjunto no entendió, no vio venir esta revuelta. Y está desarmada, no sabe qué hacer. El único que habla hoy es el líder de Hezbolá, que pronto hará su tercer discurso en menos de dos semanas sobre esta crisis. Su objetivo es mantener el statu quo, es decir un Estado que lo proteja, mientras el Estado real, la decisión real, está en manos de Hezbolá que es el brazo armado de Irán en el Mediterráneo", analiza Antoine Basbous, politólogo y director del Observatorio de Países Árabes.