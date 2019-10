Pero otras son las tormentas de Maha. Hace pocos días repudió a su esposa y ex concubina Sineenat Wongvajirapakdi, acusándola de “desleal, desobediente y desagradecida”. Decisión tan oportuna como sospechosa: dos meses antes legalizó –con millonaria ceremonia– a la también ex concubina y ex azafata de la aerolínea Thai Airways Suthida Tidjai, ahora reina.