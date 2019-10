La historia de Estados Unidos con los “whistleblowers” es tan antigua como el propio país. “La idea popular de que son valientes, no significa que denunciar irregularidades no sea muy arriesgado”, dice Tom Mueller, autor de “Crisis of Conscience: Whistleblowing in a Age of Fraude”. “Y en la comunidad de inteligencia, donde compartir secretos no es precisamente parte de su esencia, cualquier denuncia es considerada una traición”. Los orígenes del término “whistleblower” no son muy claros. Algunos creen que es una referencia al silbato que usaban los policías británicos para pedir ayuda y alertar de una situación. Pero el principio se remonta a la Inglaterra medieval a través del derecho romano: a veces, las personas, no los gobiernos o las fuerzas del orden, deben ser quienes den la alarma sobre las malas acciones. En un momento en que no había fuerza policial nacional, las personas que notaran transgresiones podían denunciarlos a los representantes del rey, bajo lo que se conocía como la disposición “qui tam”. (De la frase en latín “Qui tam pro domino rege quam pro se ipso in hac parte sequitur”, que significa “El que demanda en nombre de nuestro Señor el Rey y en su propio nombre”). Para incentivar este tipo de denuncias, y en reconocimiento de las consecuencias sociales negativas que podrían conllevar, el monarca daba una recompensa a la persona que había hecho la denuncia. El primer ejemplo conocido de la aplicación del “qui tam” es la declaración del Rey Wihtred de Kent en el 695: “Si un hombre libre trabaja durante el tiempo prohibido [el sábado], perderá su colmillo de curación [es decir, pagará una multa en lugar de prisión], y el hombre que informa contra él tendrá la mitad de la multa y [los beneficios derivados] del trabajo”.