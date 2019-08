Haldeman: –Bueno, sobre la investigación, sabe, de la cosa del robo [al DNC], estamos de nuevo en una zona de problemas porque el FBI no está bajo control, porque Gray no sabe exactamente cómo controlarlo, y ahora la investigación conduce a caminos productivos, porque han podido rastrear el dinero […] y eso va en algunas direcciones que no queremos. […] La manera de manejar esto ahora es que hagamos que Walters llame a Pat Gray y nomás le diga: "Mantente al margen de este asunto, no queremos que avances más".

Nixon: —Ajá.

Haldeman: —Y eso lo arreglaría.