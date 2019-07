"Ella gritaba mi nombre, así que no la iba a abandonar allí. Corrí por las escaleras, podía sentir el fuego quemándome, finalmente, conseguí llegar hasta ella, me quité la camisa, se la puse alrededor de la cara para que no respirara nada de humo y salimos lo más rápido posible", aseguró Byrd a medio de fuentes periodísticas locales.