Huawei lleva años trabajando en el 5G. Sus principales competidores en este rubro son Nokia y Ericsson. Estados Unidos no quiere dejar librada las redes al país asiático: dice que no es seguro. Por otra parte, quien domine las telecomunicaciones tendrá un gran poder económico y político. No es algo menor. La red de quinta generación permitirá lograr velocidades hasta 100 veces superiores a las que ofrece el 4G.