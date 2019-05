Este proyecto fue liderado por Jeff Allen, de 56 años y dueño de ese pedazo de tierra de media milla donde fue levantado el muro. Compró esos terrenos a través de su empresa American Eagle Brick Company, pero la pared antimigrantes no fue financiada por él, pues la hizo con el dinero que la organización We Build the wall recaudó en Internet por varios meses a través de la página de GoFundMe, según contó la cadena televisiva Univisión.