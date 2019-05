Una vez finalizado el encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Luis "Pirata" Fuente", Favela Salgado regresó a la sala y se percató de que la pequeña América ya no respiraba. No conforme, Pedro no llamó al 911 y decidió llamar a su esposa Michelle Gutiérrez para mentirle diciendo que la menor se había caído de la carriola.