View this post on Instagram

Una de las tradiciones más bellas del año es la celebración de la Virgen de Guadalupe. En estos pasado diez años, hemos tenido el honor de cantarle a la Virgencita celebrando con las comunidades latinas en Nueva York. Este año pudimos compartir musicalmente con nuestros amigos de @realdemexico Gracias por otro año lleno de bendiciones! 🌹🌹🌹 One of the best times of the year is singing for la virgen de Guadalupe and sharing this beautiful tradition with the latino community in NYC for the past 10 years. And we got to join forces with our mariachi friends for a 6am mass @realdemexico🌹🌹🌹 #latepost #guadalupe #mariachi #serenata #rosas #virgendeguadalupe #mexico