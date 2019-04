Ante la gran expectativa por la aparición, la policía prefiere poner paños fríos al asunto. "No tenemos idea si es que es Timmothy Pitzen. No sabemos si es una mentira. Obviamente, todos tenemos la esperanza, pero hay que ser muy cautos", señaló Bill Rowley, sargento de la policía de Aurora, localidad donde vivía la familia. No sería la primera pista falsa que reciben, pero nunca una tan contundente.