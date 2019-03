Pero no todos comparten que O'Rourke es un candidato preparado y con la experiencia necesaria para enfrentar primero a sus contrincantes demócratas y después al inoxidable Trump. Alex Shephard, de la prestigiosa revista liberal The New Republic cree que no se puede comparar a Beto con el presidente Obama. "Las similitudes terminan en la calidad política más inefable de la autenticidad. Obama lanzó su campaña política en 2007 argumentando que el voto bipartidista de la guerra de Irak fue un error histórico, que la atención médica universal era una necesidad moral y que nuestro sistema económico era peligrosamente injusto. O'Rourke carece de cualquier plataforma. No tiene una idea firme, y sabemos poco acerca de sus posiciones políticas más allá del centrismo blando que exhibió en el Congreso. La decisión de O'Rourke de pasar los últimos cinco meses haciendo "blogging" (escribiendo en su página web) podría verse como un intento de reforzar otra debilidad: su falta de una biografía particularmente convincente. Sobrepasar los veinte años como músico sin rumbo, como lo hizo O'Rourke, no es algo que convierta a nadie en un líder".