Esta última terminó siendo la más efectiva a la hora de alcanzar con mensajes específicos a los votantes conservadores y a los afroamericanos, de acuerdo al informe. De hecho, el 99% del "engagement", es decir la implicación del usuario con el contenido, logrado por la campaña se logró a través de 20 páginas de Facebook como "Being Patriotic" (Siendo patriota), "Heart of Texas" (Corazón de Texas), "Blacktivist" (Activismo negro) o "Army of Jesus" (El ejército de Jesús).