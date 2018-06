Sin ir más lejos, John Lasseter, cofundador de Pixar, tuvo que abandonar su puesto de trabajo luego de que se presentaran quejas sobre sus abrazos no deseados en el ámbito laboral. "Me disculpó con todos los que hayan recibido un abrazo o cualquier otro gesto no deseado de mi parte" escribió en su mensaje de despedida a todos sus ex colegas.