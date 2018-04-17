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Condenaron a un hombre a 20 años de cárcel por un fraude millonario al sistema de salud de Florida

Un juez condenó a un hombre por fraude de USD 20 millones al programa para miembros de las Fuerzas Armadas, los veteranos de guerra y sus familias (Tricare), informó la Fiscalía Federal del Distrito sur del estado de la Florida

Como resultado de esta red de estafa, Grow recibió cerca de USD 20 millones en sobornos de una farmacia del condado de Broward, al sureste de Florida
Como resultado de esta red de estafa, Grow recibió cerca de USD 20 millones en sobornos de una farmacia del condado de Broward, al sureste de Florida
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El juez Federico Moreno condenó a 262 meses de cárcel a Monty Ray Grow, de 46 años, radicado en Tampa (Florida), por su implicación en una red de fraude al Tricare, lavado de dinero y sobornos.

Además, Grow, al que un jurado federal encontró el pasado 5 de febrero culpable de 18 cargos criminales, tendrá que pagar USD 18 millones en concepto de restitución.

Las pruebas presentadas en el juicio mostraron que durante ocho meses, entre los años 2014 y 2015, Grow participó en una red de estafa al Tricare que atraía a beneficiarios de este para ordenar al sistema de salud público costosos fármacos que no necesitaban, a cambio de recibir dinero, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Grow "infló fraudulentamente el precio de las facturas cargadas al Tricare manipulando las fórmulas y vendiendo los ingredientes a la farmacia para aumentar los beneficios", apuntó la Fiscalía.

Grow, que lavó el dinero con la compra de objetos de lujo, también pagó a médicos para que "ratificaran recetas a pacientes que nunca fueron examinados".

Hasta el momento, al menos ocho personas más se han declarado culpables de su participación en esta red delictiva de fraude al Tricare.

Con información de EFE

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