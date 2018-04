Más allá de que gracias al análisis por parte de Musk y sus empleados de lo que se conoce como la "caja negra" presente en todos los modelos Tesla arrojara que las manos del conductor, Walter Huang, no habían sido detectadas sobre el volante por más de seis segundos antes del choque, y que el sistema de control de crucero adaptativo estaba configurado para mantener la mínima distancia con el vehículo de adelante – factores que demostraron que el responsable a cargo del vehículo había confiado de forma irresponsable el control del Tesla a un sistema que sólo debería ser tomado como una ayuda al manejo pero no a un piloto automático – dicha información no debería haber sido compartida de forma unilateral por Musk, minimizando los esfuerzos y la autoridad de la agencia cargo.