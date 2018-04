Klotzbach explicó a CNN: "La temporada pasada tuvo temperaturas cálidas casi récord en la superficie del Atlántico", lo cual causó el pico de actividad que se vio, en particular con los huracanes Harvey, Irma y María. Las observaciones actuales permiten estimar otro año con impacto de al menos un ciclón en la costa, pero todavía falta mucho para el momento de mayor intensidad, que se da entre agosto y septiembre. "En este momento no preveo algo en el futuro inmediato que cause un calentamiento dramático de las temperaturas de superficies —siguió el experto—, sin embargo, queda tiempo para que algo así suceda".