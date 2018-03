Los mareros cambian su estilo de ropa, por ejemplo. "En las semanas siguientes a los homicidios de Mickens y Cuevas, los pandilleros en la escuela cambiaron sus zapatillas Nike Cortez por Adidas. Se burlaron de la policía por ser lenta para comprenderlo", según The New Yorker. Y los adolescentes inmigrantes que no pertenecen a las maras no siempre saben qué ropa evitar, ya que las escuelas no lo especifican.