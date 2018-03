En el reportaje, basado en principio sobre el libro If I Did it (Si lo hice) escrito por el futbolistas, Simpson repite una y otra vez las características negativas de Nicole Brown de quien se había separado dos años antes de su muerte. Tal como la describía en el libro, dice que era una mujer abusiva, que era insegura sobre su peso, que vestía vestidos muy ajustados, se hacía cirugías plásticas y que continuamente confrontaba.