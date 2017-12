El 18 de enero de 1948, Raymond oye el timbre, abre la puerta, y se encuentra cara a cara con Martha… ¡y sus hijos! Rechazo brutal: Martha sí, los chicos no. Ella, humillada pero dispuesta a todo, los deja en la casa de su madre, en Florida. No los volvió a ver ni a mostrar ningún interés por ellos.

Cuando se quedan solos, él se quita la máscara:

–No puedo casarme con vos. Me gano la vida seduciendo a mujeres solitarias.

Pero Martha no retrocede: decide ser parte del plan…