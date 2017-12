Mientras el FBI (Federal Bureau of Investigation) se devanaba los sesos y gastaba fortunas tratando de identificar al criminal que bautizó como UNABOMB, derivado de UNiversity and Airline Bomber (Terrorista de Universidades y Aerolíneas), luego convertido en Unabomber por los medios de comunicación…, el autor envió una carta a The New York Times el 24 de abril de 1995. Prometía "cesar el terrorismo" (textual) si ese diario o The Washington Post publicaban su tesis sobre la sociedad industrial y su futuro.