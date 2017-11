"Aquí no quedó un rincón que no haya sido golpeado", enfatiza Diego Mendelbaum, director comunitario y religioso del Jewish Community Center (JCC Puerto Rico) en diálogo telefónico desde San Juan. "Y a eso hay que sumarle que no hay vías terrestres para traer ayuda. Todo tiene que venir por aire o por mar". Si bien el centro comunitario judío sufrió daños en el techo, Mendelbaum aclara que no es "nada que no pueda ser reparado". Desde allí salen camiones casi todos los días con la ayuda de la comunidad a las zonas más afectadas.