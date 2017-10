"Cuando tuve la oportunidad de conocer a George H. W. Bush, me atacó sexualmente cuando estaba posando para una foto. No me estrechó la mano. Me tocó desde atrás en su silla de ruedas con su esposa Barbara Bush al lado. Me dijo un chiste sucio", aseguró Heather Lind, quien usó la etiqueta #MeToo para unirse a la campaña viral contra el acoso sexual.