"Las palabras no pueden describir lo que sentí. Después de tantos años preguntándome y tratando de imaginar cómo se ve mi familia, a tenerlos de hecho frente a mí otra vez. Fue surreal. Todavía me imaginaba a la versión joven de mi esposa, pero sigue tan hermosa como siempre", relató Joe, quien no pudo contener las lágrimas.