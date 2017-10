Mucho más luego de que los médicos -en un anticipo de la autopsia sobre el cadáver del atacante- no hallaran "anormalidades" en su cerebro que pudieran conducir a los peritos a perseguir una pista sobre su salud mental. El Sheriff del Condado de Clark, Joe Lombardo, lo confirmó en una entrevista dada a The Las Vegas Review-Journal. "Todas esas cosas que ustedes esperarían encontrar… no las hemos encontrado", indicó el oficial al brindar detalles sobre la investigación.