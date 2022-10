El momento en el que Pablo Giralt se quebró durante la entrevista con Lionel Messi: el gesto de La Pulga

Pablo Giralt entrevistó a Lionel Messi y se largó a llorar

En la entrevista que Lionel Messi le brindó a Pablo Giralt en DIRECTV Sports, el conductor y relator no pudo contener las lágrimas al final del encuentro con el crack argentino. En sus redes sociales, el comunicador había manifestado su emoción por poder conocer a La Pulga y se mostró muy agradecido por esa posibilidad.

“Esta profesión y mi vida me han llevado por caminos inimaginables. Ayer cumplí un sueño. Conocí al deportista que más admiro y quiero; al que más me ha tocado relatar y disfrutar. Mi camino profesional se cruzó -ocasionalmente- con el suyo y honestamente, me siento un privilegiado”, escribió hace unos días cuando anunció que había entrevistado a Leo.

En el comienzo del encuentro, Giralt manifestó su asombro por la sencillez de Messi y confesó que él le abrió la puerta de su casa. Antes de comenzar con los testimonios, aclaró que no iba a ser una entrevista, sino una charla. Reveló que con Messi no era objetivo y le manifestó toda su admiración al capitán de la selección argentina.

El posteo de Giralt luego de hacer la entrevista y antes de ser publicada

La entrevista duró poco más de una hora, Giralt se fue soltando debido a la confianza que le transmitió Messi. Compartieron experiencias personales sobre sus familias y eso ayudó a que Leo se abriera y revelara cómo su mujer, Antonela Roccuzzo, y sus hijos son claves para la contención cuando regresa a casa luego de un mal partido o resultado negativo.

En un clima ameno, el reportaje continuó y en la parte final Giralt le mostró una serie de goles que relató en diversos momentos de la carrera del rosarino. Comenzó con aquel primer tanto en el improvisado amistoso entre la selección juvenil de Argentina y la de Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors, a lo que Messi reconoció: “No sabía que eras vos el que relataba”. Ese no fue un encuentro más en la vida de Leo, quien recordó: “Se hablaba que me iban a llamar de España y Tocalli (Hugo) armó estos dos amistosos para que pudiera jugar para Argentina”.

Luego le mostró otros tantos como el del día de su debut en los Mundiales, cuando ingresó en el segundo tiempo ante Serbia y Montenegro y convirtió. O un golazo jugando para el Barcelona ante el Athletic de Bilbao.

Giralt no pudo contener las lágrimas en la entrevista con Messi (Captura de video)

Pero en el final, Giralt no pudo contener la emoción y comenzó a llorar, algo que ya hizo en algunos partidos que le tocó relatar. Messi lo miró sin saber qué hacer. Se tiró hacia atrás en el sillón y al ver que el relator no dejaba de llorar, lo tomó del brazo y le dijo “gracias”.

“Soy un pibe de Venado Tuerto, mi ciudad, que soñó toda mi vida con hacer esto. Pero jamás pensé que iba a tener la suerte de poder acompañarte con mi relato, con mi amor para tu carrera y te lo agradezco de todo corazón”, dijo Giralt con lágrimas.

En tanto que Leo le correspondió el gesto y afirmó: “Gracias a vos. A mi me emociona poder llegar así a las personas en la Argentina o el mundo en general que siempre me acompañó, me admiró desde lo futbolístico o la persona; que puedan llegar a conocer a través de esto, de la entrevista, de la pantalla y yo también soy un agradecido por el cariño que conseguí en mi carrera”.

