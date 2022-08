El partido de Messi en el 1-1 ante Monaco: un tiro en el palo, asistencia en el penal y el gesto que captaron las cámaras cuando fue reemplazado

* El gesto de Messi cuando le preguntaron por el cambio en el banco de suplentes

El PSG jugó un partido incómodo ante el Mónaco, que le propuso un desarrollo con pocos espacios, áspero. Y Lionel Messi no logró escaparle a las generales de la ley en el empate 1-1 en el Parque de los Príncipes, por la Ligue 1. No obstante, el argentino, de 35 años, fue de los que mejor entendió cómo debía jugar el elenco parisino para escapar al entramado propuesto por su adversario. Feu decisivo en el penal con el que Neymar igualó el cotejo y fue reemplazado a cinco minutos del final (entró Pablo Sarabia) en una actitud del entrenador Christophe Galtier que sorprendió a los fanáticos... Y al propio astro.

Con el elenco monegasco presionando casi en la línea del área grande local, el dueño de casa se vio obligado a hacer bajar a sus creativos, Messi y Neymar, para buscar progresar en el campo. Mientras tuvo piernas, la visita marcó los tiempos del duelo con su propuesta. Y abrió el score a los 20 minutos en base a su menú: Verratti le dio un balón algo comprometido a la Pulga, que lo perdió. En tres toques, el alemán Kevin Volland se vio cara a cara con Donnarumma y, a pesar de estar apareado por un adversario y con una molestia muscular que lo obligó a dejar el campo, definió cruzado, con precisión, para firmar el 1-0.

De todos modos, el delantero ex Barcelona no se amilanó. A un toque, para no ser absorbido, o con una gambeta, y el toque justo, marcó el camino de su equipo. A los 44, de hecho, un remate suyo desde aufera del área pegó en el palo. El rebote le quedó a Mbappé, que sin oposición, otra vez le acertó al poste.

La jugada que derivó en el penal y la ejecución de Neymar

En el complemento estuvo en una acción clave: fue quien giró y le filtró la pelota a Neymar para que acelerara, pisara el área y recibiera la falta de Maripán. El árbitro sancionó penal a instancias del VAR y esta vez no hubo pelea entre el brasileño y Kiki antes de la ejecución.

Ney cambió por gol y el PSG parecía acelerar en pos de lograr la quinta victoria desde el inicio de la temporada. No obstante, a cinco minutos del final, Galtier optó por darle descanso a Messi y que ingresara Pablo Sarabia. No se advirtió previamente un cansancio notorio por parte del capitán de la selección argentino, o una molestia física. Al dejar el campo, saludó a sus compañeros y a los auxiliares que se cruzó a su paso y se sentó en el banco.

Fue ahí cuando las cámaras captaron que uno de los habitantes del sector de relevos le consulta si estaba bien. Y allí hizo un gesto como remarcando que no tenía nada, ¿y que no sabía por qué salió? Es histórico en su carrera: Messi prefiere jugar cada minuto si no está lesionado. El hecho de cambiarlo les ha costado algún mohín a diferentes técnicos, desde Pep Guardiola (que siempre les recomendó a los coaches que orientan a Leo que no lo reemplacen) a Mauricio Pochettino. Esta vez, sólo fue detectado ante una pregunta puntual y ya en el banco.

¿Se tratará de una determinación ligada a que el PSG vuelve a jugar el miércoles ante el Toulouse por la Ligue 1? De ser así, tal vez, lo lógico es que fuera cambiado tiempo antes, y no solo a cinco minutos del epílogo.

El doble remate en el palo de Messi y Mbappé

