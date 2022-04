La ausencia de Mbappé en una presentación del PSG que disparó las especulaciones sobre su futuro

En medio de los rumores sobre la continuidad o la posible salida de Kylian Mbappé del PSG, se produjo un nuevo episodio que alimenta las especulaciones en Europa después de que la entidad francesa anunció un nuevo acuerdo de patrocinio de cara a la temporada 2022-23.

“El PSG y la plataforma global digital de estilo de vida GOAT anuncian una importante asociación de varios años, sellando la presencia de la marca en la manga de la camiseta parisina a partir de la próxima temporada con colaboraciones exclusivas e innovadoras por venir”, anunció el club a través de un comunicado oficial con una imagen que levantó suspicacias.

Es que en la foto que compartieron tanto en las redes sociales como en su página web oficial no aparece Kylian Mbappé pero sí algunos de los referentes del plantel como Lionel Messi, Neymar y Marco Verratti, además de otros como Presnel Kimpembe y el lateral Hakimi Achraf.

Mbappé finaliza contrato con el PSG el próximo 30 de junio (Reuters)

Rápidamente se dispararon las alarmas en Europa acerca de esa ausencia tan notoria y volvió a ponerse sobre la mesa la chance de que Mbappé haya tomado la decisión de no renovar con el PSG cuando finalice su contrato el próximo 30 de junio.

Sin embargo, según detalló el medio francés RMC Sport, el motivo sería que, a falta de dos meses para el final de su vínculo con la institución, el oriundo de Bondy no figuró en la portada principal debido a que su futuro todavía no está claro y no se sabe si finalmente vestirá la camiseta con este nuevo logo en una de sus mangas la siguiente temporada. Caso diferente es el de los protagonistas de la foto, quienes todavía tienen como mínimo dos años más de contrato con la entidad.

Esta nueva incorporación comercial de la plataforma digital, según L’Equipe, le reportará 50 millones de euros netos por las tres temporadas que se establecieron principalmente. Además, pasaría a sustituir al anterior convenio que mantenían con la entidad bancaria qatarí QNB. A su vez, Qatar Arways continuará siendo el principal patrocinador.

El PSG tendrá un nuevo patrocinador de cara a la temporada 2022-23 (Reuters)

“Gracias a esta asociación, GOAT se une a la apretada lista de socios de clubes presentes en nuestras camisetas emblemáticas”, dijo Marc Armstrong, director de asociaciones de Paris Saint-Germain, al sitio oficial del PSG y agregó: “Es el socio ideal para el club. Juntos, desarrollaremos experiencias emocionantes y creativas para deleitar a los fanáticos en todas partes”.

Por su parte, el co-fundador y director ejecutivo de la nueva firma, Eddy Lu, aseguró que: “Paris Saint-Germain es uno de los clubes más influyentes del mundo y estamos encantados de asociarnos con ellos para continuar construyendo nuestra comunidad global“.

La nueva marca ocupará el lugar que hoy tiene QNB en la camiseta (Reuters)

Mbappé, que volvió a ser protagonista de la última goleada del PSG sobre el Clermont (6-1) con un triplete, sigue manteniendo el misterio en torno a su futuro. En los últimos días, tras los recientes duelos por la Ligue 1, el delantero francés se lamentó de que la complicidad entre él, Neymar y Messi “haya llegado tan tarde”.

Desde Madrid, en tanto, fue su compatriota Karim Benzema el que se pronunció a favor de un posible encuentro en el equipo merengue: “Me gusta jugar con él en la Selección y me gustaría jugar con él en el club. Creo que marcaríamos el doble de goles. ¡O tal vez incluso el triple!”, señaló el delantero de 34 años en una entrevista con L’Équipe.





