Un jugador de la Selección dio detalles de la emocionante arenga de Lionel Messi antes de la final de la Copa América

Lionel Messi saludando tras el triunfo ante Brasil (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

La Copa América ganada en Brasil fue un punto inflexión para Lionel Messi y el resto de los jugadores de la selección argentina luego de vencer en la final al clásico rival y en el mítico Estadio Maracaná. Además, cortaron una sequía de 28 años sin títulos a nivel mayores. Hubo mucho en juego aquel sábado 10 de julio de 2021, donde el capitán del equipo Albiceleste brindó una emotiva arenga a sus compañeros, según reveló el volante Guido Rodríguez.

El jugador del Betis de España dio detalles de una charla de La Pulga en la previa del choque con los brasileños. Leo apuntó al difícil contexto que sobrellevaron ya que estuvieron más de un mes y medio concentrados, sin ver a sus familias en plena pandemia de COVID-19 y por las pertinentes restricciones para impedir que se rompa la burbuja sanitaria hubo futbolistas que no pudieron conocer a sus hijos que nacieron por aquellos días.

“Antes de salir hay una pequeña charla de motivación entre los jugadores y Leo. Nuestro capitán habló antes de salir y la verdad que no me acuerdo textual, o algo me acuerdo, pero son cosas que quedan más en la intimidad lo que dijo en sí, pero en general se refirió al tiempo que habíamos pasado juntos”, aseguró Guido en diálogo con el podcast La Selecta.

Guido Rodríguez en acción en el último partido de la Selección ante Colombia. El volante reveló cómo fue la arenga de Leo Messi antes de la final en la Copa América (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Se me pone la piel de gallina: habíamos estado 40 ó 45 días encerrados, sin ver a nuestras familias después de un momento como la pandemia, que había sido fuerte para todos”, agregó el jugador surgido en River Plate.

“Estábamos ahí, a un pasito de la gloria, de ganarle a Brasil en su casa, algo que no se hacía hace tanto tiempo. Y fue eso, salir a jugar, a disfrutarlo y a que haya valido la pena todo el esfuerzo que habíamos hecho en ese partido”, recordó.

“Había chicos que habían tenido hijos en esa concentración y no los habían podido ver o estar en el nacimiento. Fue fuerte en ese sentido y en lo que se generó en la fortaleza de ese grupo. La buena energía se sentía ahí”, remarcó.

Los jugadores argentinos con Lionel Messi a la cabeza festejando el título en Brasil (EFE/Antonio Lacerda)

Luego del Mundial de Rusia 2018 y desde el inicio del proceso a cargo de Lionel Scaloni, hubo una gran renovación del plantel Albiceleste y Messi es uno de los que aún sigue de otros ciclos de varios años atrás como Nicolás Otamendi y Ángel Di María. Los tres, pero Leo en especial, lideraron la transición y la base de este equipo que tuvo su prueba de fuego en la anterior Copa América jugada en Brasil en 2019.

Con el correr del tiempo, el plantel ganó confianza y se fomentó un clima de armonía. El vínculo grupal se consolidó entre junio y julio de 2021 con los dos partidos por Eliminatorias y la Copa América. Más allá del nivel futbolístico y rendimiento de cada uno, la comunión fue clave para poder conseguir los buenos resultados.

“Lo que pasó con la Selección no tiene precio, todos los que estamos hoy lo pensamos así. Haber ganado la Copa América no lo equipara ni todo el dinero del mundo. Es lo máximo, lo que cualquier chico aspira cuando empieza a jugar al fútbol. Este grupo tiene un sentido de pertenencia tremendo hacia el país. Se creó un clima y una conexión con la gente que hacía tiempo que no se veía”, concluyó.

