Atento Scaloni: tras recibir el alta, Lionel Messi integra la lista de concentrados del PSG

Lionel Messi dejó atrás una molestia en el tendón y podría jugar este domingo con el PSG (REUTERS/Massimo Pinca)

Luego de dar la nómina de futbolistas para disputar el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni recibió una importante noticia. Lionel Messi se encuentra totalmente recuperado de una inflamación del tendón de Aquiles y forma parte de los concentrados del PSG para enfrentar este domingo al Auxerre en el Parque de los Príncipes.

El rosarino, producto de esta molestia, no formó parte de la comitiva del elenco de la capital francesa en la victoria por 2 a 1 de su equipo en su visita a la casa del F.C. Lorient. Luego de tres días de descanso, el plantel retomó los entrenamientos y la Pulga trabajó desde el miércoles junto a sus compañeros.

El rosarino atraviesa un gran presente en el torneo francés al acumular 7 tantos y brindar 10 asistencias (el mejor de toda la competencia en este rubro). Estos números contribuyeron a que el Paris Saint Germain mire a todos desde arriba con comodidad en la Ligue 1. Con 38 unidades aventaja por cinco al Lens, que este mediodía recibirá al Clermont.

Los concentrados del PSG:

“No le voy a dar descanso a nadie. Nadie va a descansar. ¿Lo repito? No le voy a dar descanso a nadie”, advirtió el director técnico Christophe Galtier en conferencia de prensa, dejando en claro que pondrá en cancha lo que considere mejor para el PSG pese a la cercanía del inicio de la Copa del Mundo. No obstante, luego aclaró: “Ninguno de los jugadores me dijo directa o indirectamente que no quiere jugar o que tiene miedo de jugar el último partido antes del Mundial”.

Noticia en desarrollo...

