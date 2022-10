Thierry Henry reveló los planes de Zinedine Zidane después del Mundial de Qatar: la oportunidad que está esperando

Henry habló del futuro de Zidane

El nombre de Zinedine Zidane volvió a salir a escena después de lo que fue la salida de Mauricio Pochettino del PSG en julio. Si bien estuvo fuertemente vinculado a la entidad parisina, fue Christophe Galtier el elegido para el puesto.

Ahora, tras la debacle de la Juventus en la Champions League y el flojo presente que tiene en la Serie A (ocupa la octava colocación), el ex técnico del Real Madrid comenzó a sonar nuevamente como un posible reemplazante de Massimiliano Allegri.

Sin embargo, su ex compañero de equipo en la selección francesa, Thierry Henry, aseguró que pese a que esté en el radar de la Vecchia Signora, Zizou no estaría interesado en dirigir un club por más grande que sea.

Zidane estaría interesado en dirigir a la selección francesa (Reuters)

“No va a ir ahí (Juventus), creo que está esperando a la selección. Así que no va a ir ahí. Creo que él está esperando una sola cosa y es la selección de Francia”, afirmó el ex futbolista del Barcelona durante su participación en el panel de analistas de CBS Sports.

“Has ganado tres Champions League con el Real Madrid ¿Para qué te vas a molestar con dirigir a otros clubes cuando puedes tener a la selección?”, se preguntó Henry, quien posteriormente intentó matizar sus palabras.

“En realidad no sé qué va a pasar con la selección, pero Zizou ha estado esperando. Ha estado vinculado con varios clubes y nunca pasó. No creo que él quiera hacerlo, puedo verlo esperando a la selección y tiene mucho sentido”, destacó el ex futbolista a menos de un mes del inicio de la defensa del título de los galos en Qatar.

Hasta el momento, Didier Deschamps tiene el puesto asegurado después de haber formado un gran grupo y conquistado la Copa del Mundo en Rusia 2018. El técnico de 54 años está en el cargo desde el 2012 y el desempeño que tengan en esta nueva edición podría ser determinante para su futuro.

Zidane podría volver a dirigir tras su paso por el Real Madrid (Reuters)

Con respecto al mal momento que está atravesando la Juventus tanto a nivel nacional como internacional, Henry fue contundente “Lo dije cuando se fue Pirlo y cuando se fue Sarri. No es que sean malos entrenadores. Ahora lo que está sucediendo a puerta cerrada no lo sabemos, pero como dije, a veces lleva tiempo”.

“Lo hemos visto con Arteta, le tomó dos años poner a un equipo decente en el campo. En la Juve tienen que pensarlo con cuidado, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Pensaron que al traer a Allegri, las cosas iban a cambiar y no ha sucedido”, sentenció.





