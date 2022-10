El ucraniano Shevchenko se quebró en la gala del Balón de Oro al hablar de la invasión de Rusia: “Es muy importante recordar que la guerra continúa”

El ucraniano Andrei Shevchenko se quebró en la gala del Balón de Oro al hablar de la invasión de Rusia: "Es muy importante recordar que la guerra continúa"

El ex futbolista ucraniano Andriy Shevchenko no pudo contener la emoción este lunes en la entrega del Balón de Oro cuando fue invitado al escenario. El ex delantero, que le obsequió el premio a la mejor futbolista del año pasado, Alexia Putellas, se conmovió al recordar a su gente que viene sufriendo la invasión de Rusia desde finales de febrero. Luego de expresar sus sentidas palabras, recibió un fuerte aplauso de los presentes.

“Es un momento muy difícil. Desde que empezó la guerra para los ucranianos. Estoy muy orgulloso de cómo mi país se defendió y luchó por ser libre”, comenzó el ex artillero del Milan entre otros clubes de importancia.

“He estado muy involucrado en muchos proyectos humanitarios en Medical Aid Project junto con el fundador de la plataforma de recaudación de fondos United 24, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski”, reveló sobre su participación en la ayuda a sus compatriotas.

“Es muy importante recordar que la guerra continúa, pero lo más importante es quedarse junto a Ucrania y ayudar”, subrayó.

Su ex colega y presentador Didier Drogba reconoció: “Muchas gracias Sheva. Realmente esperamos que las cosas mejoren y ahora intentemos volver al fútbol”.

“Recordatorio muy conmovedor de Andriy sobre los conflictos en Ucrania”, se escuchó desde la transmisión.

Luego Sheva se refirió al galardón que ganó en 2004 y manifestó: “Fui creciendo, tenía mucha ambición, para ser jugador de fútbol profesional, siempre fue mi sueño ganar el Balón de Oro. Estuve muy orgulloso de eso”.

