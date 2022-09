La histórica racha de 3.200 días que le rompió el entrenador del PSG a Lionel Messi tras reemplazarlo en la Champions League

Galtier se acostumbró a sacar a Messi y rompió una racha de la Pulga en Champions (Reuters)

El comienzo de la nueva era en el Paris Saint Germain es casi inmejorable. Desde la llegada del nuevo entrenador Christophe Galtier, que reemplazó a Mauricio Pochettino, el conjunto parisino se consagró campeón de la Supercopa de Francia, tuvo un gran arranque en la Ligue 1 -ganó cinco y empató un partido- y logró una importante victoria en el inicio de la fase de grupos de la Champions League ante Juventus en París.

Más allá del buen momento del equipo, la llegada del DT francés activó una decisión que, hasta ahora, no se había contemplado en la carrera de Lionel Messi. Galtier reemplazó al astro argentino en tres de los últimos cuatro encuentros que disputó el conjunto parisino. Y como ya es de público conocimiento, al rosarino no le gusta salir antes del final de los 90 minutos.

Este martes, en el debut de la máxima competencia de clubes de fútbol en Europa, el DT mandó a la cancha al español Carlos Soler en lugar de Messi cuando restaban seis minutos para el cierre. De esta manera, Galtier rompió una histórica marca que tenía el ex Barcelona en el torneo. Llevaba 63 encuentros consecutivos completando el total del tiempo. ¿Cuándo había sido la última vez que había sido reemplazado?

La fecha señalada es el 21 de octubre de 2014, cuando el equipo culé superó 3-1 al Ajax en el Camp Nou, en un enfrentamiento válido por la fase de grupos. El rosarino, que anotó el segundo gol del Barcelona, fue sustituido en el minuto 66 por Munir El Haddadi. Neymar y Sandro marcaron los otros dos tantos de los catalanes, mientras que El Ghazi convirtió el del conjunto neerlandés.

De esta manera, tuvieron que pasar 3.242 días para que Messi salga en un partido de Champions. Esto ya se repitió en los encuentros del torneo francés ante Mónaco y Toulouse. En el empate frente a los del principado, el número 10 de la selección argentina salió a los 87′ por Pedro Sarabia, mientras que en la goleada 3-0 ante los del sureños de Francia, fue reemplazado a los 83 minutos. En su lugar ingresó el lateral marroquí Achraf Hakimi.

El argentino fue reemplazado en el triunfo ante Juventus (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Hay que recordar que fue el propio rosarino que contó que no quiere no acabar los juegos. “No me gusta salir. Es más, prefiero entrar y jugar menos que tener que salir. Muchos partidos se definen al final o casi todos. Encontrás más los espacios, la gente está más cansada. Se disfrutan más los últimos minutos, en los primeros siempre es un partido trabado y con pocas situaciones, pocos espacios”, contó Messi en una entrevista con TyC Sports en 2019.

Por su parte, Pep Guardiola fue otro que se refirió a la situación de que no es una buena opción sacar de la cancha al astro albiceleste. “A Leo hay que hablarle poco, blindarlo en el equipo con compañeros que le hagan el trabajo más sencillo, escuchar muy bien lo poco que dice y no olvidar que no hay que sacarlo nunca del campo, ni siquiera al final para que sea ovacionado”, había confesado el hoy DT del Manchester City y que condujo a la Pulga en la época dorada del Barcelona.

