“Lo más importante es el respeto”: Koulibaly le respondió al presidente de Napoli tras sus controversiales declaraciones

“No voy a fichar más a futbolistas africanos. Lo haré solo si renuncian a la Copa de África, que luego no los tenemos a disposición. Pagamos sus salarios para que luego se vayan a jugar con los demás”.

Esas fueron las polémicas palabras que esbozó Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, durante una entrevista con Wall Street Italia y que generaron un gran revuelo dentro de la Serie A y el mundo del fútbol.

El mandatario dejó en claro su disconformismo con el máximo certamen continental en áfrica, el cual se disputa en plena competencia en Europa. Por ejemplo, la edición del 2023, que tendrá como sede Costa de Marfil, se llevará a cabo del 23 de junio al 23 de julio (en marzo se disputará una fase previa de clasificación).

Los del Sur, que la pasada temporada finalizaron en la tercera colocación en el torneo italiano, por lo que disputará la fase de grupos de la próxima Champions League, cuentan dentro de su plantel con cuatro jugadores de orígenes africanos: los argelinos Karim Zedadka (lateral izquierdo) y Adam Ounas (extremo derecho), el camerunés André Zambo Anguissa (mediocampista central) y el nigeriano Víctor Osimhen (centrodelantero), una de las principales figuras del equipo de Luciano Spalletti.

La frase de De Laurentiis no pasó desapercibida por Kalidou Koulibaly, ex hombre del Napoli y flamante refuerzo del Chelsea de Inglaterra. El capitán de Senegal, ganadora de la última Copa Africana de Naciones, le respondió durante una conferencia de prensa.

“Creo que lo más importante es el respeto a todos. Cuando jugaba en Napoli también era representante de Senegal. La verdad que fue muy duro cuando nos fuimos a la Copa de África, pero también se necesita respeto por las nacionales africanas. Como capitán de Senegal creo que no es correcto hablar de una selección africana de esta manera. Respeto lo que piensa, si crees que el equipo puede jugar sin africanos, está en su derecho. Pero yo estoy seguro de que en Napoli hay mucha gente que no piensa como él. Tomo estas declaraciones como algo que él piensa, no como lo que piensa la ciudad o la sociedad”, esbozó sin rodeos.

Vale destacar que el defensor central defendió la camiseta del Napoli durante 8 temporadas, convirtiéndose en uno de los pilares de la última línea y conquistando dos trofeos: una Supercopa de Italia y una Copa Italia.

