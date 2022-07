La figura del Milan que fue detenida a punta de pistola por error contó el calvario que vivió: “En el video se ve la parte más tranquila”

El vídeo de la detención a punta de pistola del futbolista del Milan, Tiémoué Bakayoko, por error de parte de la policía italiana recorrió el mundo este lunes a través de las redes sociales.

Según relataron las autoridades locales, confundieron al jugador con un ciudadano senegalés que estuvo involucrado en un tiroteo unas horas antes, que llevaba el mismo color de indumentaria que él y que se dio a la fuga en un vehículo todoterreno similar al que conducía.

La secuencia quedó grabada por una persona que capturó el momento con su teléfono móvil desde su automóvil. Tras compartir la grabación que se produjo entre Gae Aulenti y corso Como, en Milan, mucho se habló sobre el violento método que emplearon los oficiales.

Incluso el propio futbolista de 27 años se pronunció en su cuenta de Instagram y aseguró que, “en el vídeo publicado en las redes sociales no se ve todo”.

Un futbolista fue cacheado por error en Milan

“Las autoridades del Milán comunicaron hace poco que fue un error de los policías y que se dieron cuenta en su momento. El error es humano, no tengo ningún problema con eso. Pero tengo un problema con la forma y la metodología utilizada”, explicó Bakayoko a través de un video en sus redes sociales.

“Creo que fue más allá de lo que debería. ¿Por qué no hicieron un control adecuado? Pidiendo los papeles del vehículo, simplemente comunicando lo que necesitaban...”, se preguntó.

“En el vídeo publicado en las redes sociales no se ve todo. Es la parte más tranquila de todo lo ocurrido”, reveló el jugador del Chelsea, cedido al Milan y añadió: “Me encontré con la pistola a un metro de mí, en el lado del pasajero de la ventana. Es evidente que ponen nuestras vidas en peligro, sean cuales sean sus razones para hacerlo”.

“Fue un error, sabiendo que no había certeza sobre los sospechosos detenidos. Podría haber habido consecuencias mucho más graves si no hubiera mantenido la calma, si no lo hubiera hecho. Tuve la posibilidad, por hacer el trabajo que hago, de ser reconocido a tiempo”, concluyó.

Bakayoko está en la órbita del Valencia en éste período de transferencias (Reuters)

Tras la virazilación de las imágenes, la secuencia fue tildada de racista: “Las imágenes de la detención de Bakayoko sugieren un perfil étnico. Una práctica discriminatoria que en una persona no famosa podría haber tenido graves consecuencias”, escribió la ONG Amnistia Internacional.

Por el contrario, un representante de la policía lombarda felicitó la actuación policial que se llevó a cabo en las calles de Milan: “Agradecemos la minuciosidad de la operación, en la que participaron agentes muy jóvenes pero bien preparados. Actuaron de acuerdo con el reglamento, tenían las armas en la mano y retuvieron a los dos hombres detenidos a punta de pistola”.





SEGUIR LEYENDO