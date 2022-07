Paulo Dybala, en el medio de una novela sin fin: Inter demora, Mourinho lo busca para Roma y Napoli prepara una oferta millonaria

Paulo Dybala continúa sin club tras su salida de Juventus (REUTERS/Massimo Pinca)

Paulo Dybala no llegó a un acuerdo económico con Juventus y tras siete exitosas temporadas decidió ponerle punto final a su aventura por la Vecchia Signora. Si bien recibió sondeos de conjuntos de la Premier League de Inglaterra y La Liga de España, su deseo es el de continuar en la Serie A y tres equipos se mueven para contratarlo.

El primer interesado fue Inter, quien parecía tenerlo totalmente cerrado. Sin embargo, el regreso de Romelu Lukaku cambió por completo el panorama y dejó todo en stand by. Si bien la Joya cuenta con la palabra de Giuseppe Marotta, a quien conoce muy bien de su paso por Turín, lo cierto es que pasan los días y la oferta nunca se materializó en papel.

El Neroazzurro trabaja a contrarreloj para deshacerse de contratos elevados para hacerle un hueco en su plantilla al cordobés. Aunque se confirmó la salida del chileno Arturo Vidal (firmó en Flamengo), los apuntados para emigrar ahora son su compatriota Alexis Sánchez y el bosnio Edin Dzeko.

Este escenario le abrió las puertas a otros equipos de Italia, como Roma y Napoli, quienes creen que el argentino podría ser un salto de calidad para dar pelea por el Scudetto. El oriundo de Laguna Larga, en su último año en Juventus, aportó 15 goles y brindó 6 asistencias en 39 presentaciones.

Según Corriere dello Sport, José Mourinho le insiste constantemente a los dirigentes que hagan un esfuerzo económico por contratar a Dybala, más teniendo en cuenta que durante esta ventana de transferencias podría ser vendido Nicolò Zaniolo, una de las estrellas del equipo.

El rotativo aporta que The Special One no está conforme con las incorporaciones de la institución y que para dar un salto luego de ganar la Conference League es necesario jugadores como el ex Instituto y Palermo. “Más allá del sueldo de Joya , el escollo también lo representan las comisiones a los agentes, ya que han fijado un tope máximo que no supera el 10% del sueldo de los jugadores entrantes”, manifestó el diario.

Corriere della Sera, por su parte, pone en carrera a Napoli, quien fue un paso más allá y le ofrecería al deportista un salario de 6 millones de euros por temporada hasta junio de 2027 (cinco años). Los del Sur tienen en mente destinar el salario que estaba separado para el defensor Kalidou Koulibaly (firmó con Chelsea) en el hombre de la Selección argentina. No obstante, advierten que el tema de sus derechos de imagen podría ser un escollo en la negociación.

Luego de tres años en Palermo, Paulo Dybala pasó siete años en Juventus, donde ganó 12 títulos: cinco Serie A, tres Supercopa de Italia y cuatro Copa Italia. Defendió los colores de los bianconeros en 293 partidos, en los que convirtió 115 tantos y brindó 48 asistencias.

