El Manchester City compró a la figura del Leeds United, que le agradeció a Marcelo Bielsa por el salto en su carrera: “Es el mejor que conocí”

La presentación y primera nota de Kalvin Phillips como jugador del Manchester City

Este lunes se confirmó la llegada del volante Kalvin Phillips al Manchester City con un contrato de seis años y el inglés publicó una emotiva carta en sus redes sociales en la que se despidió del Leeds United, el equipo que lo formó y le dedicó un párrafo especial a Marcelo Bielsa, el entrenador argentino que condujo al equipo en el ascenso a la Premier League logrado en la temporada 2019/2020, en la que fue uno de los pilares del equipo.

El mediocampista de 26 años agradeció al Leeds, el club en el que se formó y pasó casi toda su vida y se acordó de Bielsa. “No puedo mencionar a Leeds sin mencionar a una persona especial: Marcelo. El mejor entrenador que conocí. Fue un hombre que le dio vida al club, les hizo creer a los jugadores y a todos los involucrados en el club que éramos lo suficientemente buenos para regresar a la Premier League después de 16 años. Pero no solo le diste todo al club, sino también me diste a mí todo lo que necesitaba para convertirme en la persona que soy hoy, dentro y fuera de la cancha” escribió.

De enorme despliegue, gran técnica y una de las mejores pegadas actuales de la Premier League, el británico fue clave para aquel ascenso de los de Elland Road y en los festejos dejó en claro que con Bielsa tiene una relación especial. Cuando consiguieron ese objetivo hubo un abrazo emotivo y el Loco le dijo “¡Kalvin, carajo, Kalvin! The best, very good (el mejor, muy bien)”.

Kalvin tuvo una infancia difícil con su padre en prisión y con el que habló por teléfono cuando se dio la vuelta del Leeds a la primera categoría del fútbol inglés, y confesó que desde la penitenciaría su padre cantó junto a otros reclusos el Marching on together, canción característica de los fans.

El mes pasado, el City acordó un monto de 42 millones de libras (50 millones de dólares o 48 millones de euros) con Leeds por el jugador de la selección inglesa, quien pasará jugar en el estadio del Etihad después de disputar 233 partidos con el club de su ciudad natal en las últimas ocho temporadas. Además marcó 13 goles y 14 asistencias.

“Estoy absolutamente encantado de haberme unido al Manchester City. El City ha vuelto a demostrar que es el mejor club del país con un equipo increíble y un entrenador en Pep Guardiola, considerado con razón como el mejor del mundo”, señaló el futbolista al confirmarse el fichaje.

Kalvin luce su nueva casaca (@ManCityES)

“Poder jugar con Pep y aprender de él y su cuerpo técnico, además de formar parte de un equipo tan fantástico, es una perspectiva que me entusiasma muchísimo”, añadió.

Desde el próximo ejercicio se sumará al plantel del actual campeón de la Premier League que también incorporó a dos delanteros, el noruego Erling Haaland y al argentino Julián Álvarez, que jugará su último partido con River Plate este miércoles en el encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores.

