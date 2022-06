Turbulento desembarco de Christophe Galtier en el PSG: asumió como DT en secreto y arrastra un escándalo de su ex club

Christophe Galtier es el nuevo DT del PSG en reemplazo de Pochettino (Foto: REUTERS)

Hasta ahora, no ha sido un mercado de pases muy activo para el Paris Saint Germain. No han llenado su equipo de más estrellas y ni siquiera han anunciado oficialmente la contratación de Christophe Galtier como DT en reemplazo de Mauricio Pochettino. Aunque, según informaron medios franceses, el nuevo técnico ya ha comenzado a trabajar y busca dejar atrás un conflicto en su equipo anterior.

El periódico Le Parisien ha comunicado que Galtier visitó este jueves en el predio Camp des Loges para tener una “reunión de trabajo” con Luis Campos, el flamante asesor deportivo del presidente Nasser Al-Khelaïfi en el PSG. “Galtier y Campos trabajaron en las líneas generales en la reanudación de los entrenamientos, fijada para el lunes 4 de julio en el Camp des Loges, sin buena parte de la plantilla, teniendo los internacionales una semana más que los demás”, apunta el citado medio.

Probablemente también hubo tiempo para hablar sobre los nuevos refuerzos. Tras cerrarse la contratación de Vitinha, mediocampista portugués de 22 años que llega desde el FC Porto, en el cuadro parisino tienen en el radar a Milan Skriniar (Inter de Milán), Gianluca Scamacca (Sassuolo) y Renato Sanches (Lille). La ventana de fichajes finaliza el 1 de septiembre.

Christophe Galtier ya trabaja junto a Luis Campos en la planificación para su primera temporada en el PSG (Foto: REUTERS)

No obstante, no todo parece fluir con naturalidad para un Christophe Galtier que en las últimas hora fue acusado por uno de sus ex dirigidos de “jugar a la política” en el vestuario del OGC Niza –donde dirigió la última temporada– para facilitar su salida hacia el elenco de la capital francesa. Yoan Cardinale, portero del Niza hasta la temporada pasada, hizo unas duras acusaciones en diálogo con RMC Sport este miércoles.

“Honestamente, creo que es bueno que se vaya. Por haber tenido dos o tres discusiones con jugadores que aún están en el Niza, hubo un gran quiebre con el vestuario. Los problemas entre la dirección de Niza y el entrenador se habían vuelto tan importantes que se contagiaron en el vestuario. El técnico se echó el vestuario a la espalda para hacerse oír mejor por parte de la dirección, de cara a las ventanas de fichajes que se avecinaban. Hizo política”, reveló Cardinale ante los micrófonos del programa ‘After Foot’.

Galtier, de 55 años, quien fue campeón de la Ligue 1 con el Lille en la temporada 2020/21 y también ganó la Copa de la Liga con el Saint-Étienne en 2013, ahora deberá lidiar con un vestuario con jugadores del perfil más alto posible. Aunque la continuidad de Neymar no está asegurada, el PSG ya cerró un nuevo contrato con Kylian Mbappé y tiene a Lionel Messi por al menos otra campaña más. El gran objetivo vuelve a ser la Champions League.

SEGUIR LEYENDO: